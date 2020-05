De A2 bij Eindhoven is vrijdagochtend afgesloten na een ongeluk bij knooppunt Ekkersweijer. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur. Een bestelbus met een aanhangwagen kantelde op het punt waar de A2 zich splitst richting Best en Eindhoven.

De aanhangwagen was geladen met stoeptegels die nu verspreid liggen over de eerste twee rijstroken.

Het ongeluk leidde tot veel file op de snelwegen richting Eindhoven. Rond 8.00 uur stond er een file van 6 kilometer vanaf Boxtel, wat zorgde voor een uur vertraging. Inmiddels is de vertraging afgenomen tot een half uur.

Verkeer richting Eindhoven krijgt het advies om te rijden via Tilburg via de A65 of de A58.