Het nieuwe kantoor van de Belastingdienst in het Eindhovense Fellenoord blijft voorlopig leeg, omdat er aan het interieur van het pand nog veel moet gebeuren. Dat laat een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf donderdag aan nieuwspartner Studio040 weten.

"Voor die klus loopt er een aanbestedingstraject", zegt de woordvoerder. "De verwachting is dat de opdracht ergens in de zomer vergeven wordt. Een precieze datum is daar nog niet op te plakken."



Hoelang het vervolgens duurt voordat de aannemer het interieur heet afgebouwd, is ook onbekend. Zodoende zal het op zijn vroegst ergens in het najaar zijn als de Belastingdienst het nieuwe kantoorpand kan betrekken.