De tijdelijke opvangcentra voor daklozen in Eindhoven blijven voorlopig open, ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen. Dat heeft wethouder Renate Richters donderdag gezegd.

Vanwege de coronacrisis werden er in Eindhoven drie extra opvangplekken gecreëerd, zoals aan de Sint Trudostraat en de Generaal Horrockstraat. Overdag kunnen de daklozen namelijk niet meer in de gesloten horeca terecht. Ook neemt de kans op besmetting af als er minder daklozen op straat lopen, zo is het idee.



50Plus vroeg of de tijdelijke opvangplekken nog wel allemaal open moeten blijven, nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Maar Richters is daar duidelijk in: "Voorlopig gaan we nog niet afschalen. Daklozen kunnen nog maar op weinig plekken terecht. Ze kunnen nog geen gebruik maken van een bibliotheek of horecazaak om daar even te verblijven."



De extra opvangplekken worden goed bezocht, aldus de wethouder. Ook is het volgens Richters nu rustiger rond de locaties dan in het begin. Eerder meldde Studio040 dat tijdens de coronacrisis meer mensen melding maken van overlast door daklozen.



De gemeente en opvangorganisaties richtten in maart veertien quarantaineplekken in, bedoeld voor daklozen met coronaklachten. "Die isolatieplekken worden sporadisch gebruikt. En de meeste daklozen die er hebben gezeten, zijn negatief getest op het coronavirus", aldus Richters.

