Busbedrijf Hermes gaat opnieuw onderhandelen met de provincie Noord-Brabant over het tienjarige contract voor het streekvervoer. Door de coronacrisis zijn namelijk alle rekensommen achterhaald.

Door de crisis is meer dan 90 procent van het aantal reizigers weggevallen. "Dat kan geen één bedrijf opvangen. Het hele openbaar vervoer kan dit niet aan", aldus Juul van Hout, directeur van Hermes.



Het busbedrijf voor de regio Eindhoven verwacht dat het ook op de langere termijn last zal houden van deze crisis en daarom zou het contract met de provincie, dat nog zes jaar loopt, moeten worden opengebroken.

"De aannames die we gedaan hebben over aantallen reizigers en de kosten, die zitten in de oorspronkelijke offerte. Als blijkt dat we straks maar 80 procent van de reizigers meekrijgen, dan heeft dat gevolgen, met alle investeringen die we gedaan hebben", zegt Van Hout.

Hermes kan nu maar 20 procent van de zitplaatsen gebruiken vanwege alle coronamaatregelen.

