Koning Willem-Alexander heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan tenniscomplex Genneper Parken in Eindhoven.

Aanleiding van het bezoek was de heropening van de sportverenigingen voor ouderen. Eerder mocht de jeugd al gaan sporten.



De koning ging tijdens een rondleiding door het sportgebied in gesprek met sporters, trainers en vrijwilligers over het hervatten van de trainingen. Daarbij ging het ook over de mogelijkheden om verantwoord samen te sporten en de coronamaatregelen na te leven.

De koning sprak onder anderen met Coos Arensman, bestuurslid van tennisvereniging Genneper Parken. "Hij wilde weten hoe wij de tijd doorgekomen zijn dat er niet gesport mocht worden. Wat onze vooruitzichten waren in het geval we nog langer dicht hadden moeten blijven."

Behalve de tennisvereniging bezocht de koning ook hockeyclub Oranje-Rood en voetbalclub FC Eindhoven. Bij Oranje-Rood vond nog een rondetafelgesprek plaats tussen de koning en sportbestuurders.