Restaurant en expositieruimte De Kazerne heeft een lening van 100.000 euro gekregen van provincie Noord-Brabant. De aanvullende lening moet voorkomen dat de locatie door de coronacrisis omvalt.

Eerder kreeg De Kazerne, gevestigd in de voormalig marechausseekazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven, een subsidie van 750.000 euro van de provincie. Die middelen zouden de eetgelegenheid/expositieruimte de mogelijkheid geven Dutch Design permanent onder de aandacht te brengen.

De aanvullende lening wordt verstrekt omdat de organisatie door de coronacrisis in acute financiële problemen kwam. Alle horeca in Nederland moest vanaf 15 maart sluiten om het coronavirus in te dammen.

Bovendien wil de provincie met de lening voorkomen dat het uithangbord voor Dutch Design verloren gaat en dat het de mogelijkheid verliest om de eerder verstrekte lening terug te verdienen.



Voor De Kazerne is het waarschijnlijk de laatste keer dat het zich kan beroepen op de provincie. Het nieuwe provinciebestuur heeft laten weten flink te gaan snijden in de cultuuruitgaven.

Ook heeft het nieuwe bestuur geen gedeputeerde voor cultuur. De sector is ondergebracht bij de gedeputeerde voor vrije tijd; een ontwikkeling die het nieuwe bestuur op stevige kritiek komt te staan.



Het nieuwe provinciebestuur wordt vrijdag 15 mei geïnstalleerd.