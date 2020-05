Een man en vrouw uit Eindhoven zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van het voorbereiden van een moord. Dat laat politie Oost-Brabant dinsdag weten.

De politie vermoedt dat het motief in de relationele sfeer gezocht moet worden. De verdachten en hun doelwit, een vrouw uit Eindhoven, kennen elkaar.

De politie kreeg informatie die zo concreet was dat de recherche een onderzoek startte. Dat leidde tot de arrestatie van een 44-jarige man. Een 35-jarige vrouw werd opgepakt in een woning in Eindhoven. Tijdens het onderzoek in die woning werd een vuurwapen gevonden.



Beide verdachten zitten voorlopig vast.