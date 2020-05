De Technische Universiteit Eindhoven krijgt vijf miljoen euro subsidie van de Europese Unie om een alternatief te ontwikkelen voor de zware stookolie die momenteel in met name de scheepvaart gebruikt wordt.

De stookolie die momenteel gebruikt wordt, is enorm vervuilend. Het bevat grote hoeveelheden zwavel en stikstof en stoot daarmee veel broeikasgassen uit in de zee en de lucht.

Hoewel er minder vervuilende alternatieven zijn, wordt de stookolie verkozen omdat het, het goedkoopst is. Het wordt echter steeds moeilijker op deze stookolie te varen omdat steeds meer landen niet meer willen dat schepen met deze brandstof in hun nationale wateren komen.



Daarom gaat de TU Eindhoven aan een betaalbaar alternatief werken. De universiteit probeert om uit materialen als zaagsel en houtsnippers een stof te winnen waar een ander soort stookolie van kan worden gemaakt. Die stookolie kan door de scheepvaart puur worden gebruikt of in een brandstofmengsel.



Behalve onderzoekers uit Nederland werken ook wetenschappers uit Duitsland, Zwitserland en Spanje mee aan de ontwikkeling van het product.