Eindhoven Airport is in gesprek over wat er gaat gebeuren als het aantal vluchten dat vanaf de luchthaven vertrekt weer toeneemt, laat een woordvoerder dinsdag weten.

Eerder meldde Ryanair dat het bedrijf vanaf 1 juli 40 procent van de vluchten wil hervatten. Daarover is bij de luchthaven vooralsnog niks bekend.

Wel zijn er gesprekken gaande over hoe de luchthaven de anderhalvemeterregel wil waarborgen op het moment dat het weer drukker wordt op het vliegveld. "Over hoe we in coronatijd de RIVM-maatregelen kunnen blijven opvolgen, zijn we zowel met nationale als internationale partijen in gesprek", zegt de woordvoerder.

"De uitdaging is dat we niet zoals het reguliere openbaar vervoer, landelijk een aantal beleidsmaatregelen kunnen afspreken. Maar mensen die gebruikmaken van de luchthaven vliegen normaal gesproken naar andere landen. Het liefst willen we dus internationale regels afspreken om de maatregelen voor reizigers zo duidelijk mogelijk te maken. Maar dat maakt het wel complexer."

Of Ryanair of andere luchtvaartmaatschappijen vanaf juli ook daadwerkelijk vanaf Eindhoven Airport gaan vliegen, kon de luchthaven niet bevestigen. Momenteel vertrekken er vanaf Eindhoven Airport nog enkele vluchten naar Hongarije, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk.