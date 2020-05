Op station Eindhoven zijn sinds dinsdag honderden stickers te zien met het verzoek 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

ProRail en de NS hebben op stations in de regio extra maatregelen genomen om reizigers zoveel mogelijk op afstand te houden van elkaar. Zo zijn er afstandslijnen bij drukke trappen, roltrappen en kaartverkoopautomaten en worden op drukke perrons aanwijzingen weergegeven over het houden van 1,5 meter afstand.

De coronaregels staan op informatieschermen en worden ook via de omroepberichten onder de aandacht gebracht.



Ook worden de stations extra schoongemaakt. Denk aan deurklinken, drukknoppen en andere plekken die mensen aanraken. De effecten van de maatregelen worden op de stations gemonitord en vervolgens gedeeld met alle vervoerders. Op een later moment bespreekt de sector of en hoe deze verder kunnen worden doorgevoerd in de gehele ov-sector.

