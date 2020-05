Woonzorgcentrum Savant Hof van Bethanië in Mierlo gaat bezoek voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 onder strikte voorwaarden toestaan. Zo wordt één vaste bezoeker per bewoner toegelaten en wordt zijn of haar temperatuur voorafgaand aan elk bezoek gemeten.

Daarnaast zijn er vaste looproutes uitgezet en worden bezoekers gevraagd hygiënemaatregelen na te leven. Gasten met gezondheidsklachten worden geweigerd en de 1,5 meter afstand moet te allen tijde gehandhaafd worden.

Het woonzorgcentrum doet samen met 24 andere zorglocaties in Nederland mee aan een pilot waarin wordt geëxperimenteerd met een versoepelde bezoekregeling. Savant Hof van Bethanië mag deelnemen, omdat hier tot nu toe geen besmettingen zijn geconstateerd. Bewoners van andere zorginstellingen in Nederland mogen nog geen bezoek ontvangen.

Bestuurslid Peter Bosselaar van Savant Zorg hoopt dat de versoepeling de opmaat tot een verdere verruiming van de bezoekregeling is. "Dit biedt ons een kans om op een voorzichtige en gecontroleerde manier te ervaren hoe we de bezoekregeling kunnen versoepelen."

Op basis van de pilot beslist het kabinet of meer zorginstellingen beperkt bezoek mogen toestaan.

