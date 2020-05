Opnieuw is in Eindhoven een auto volledig uitgebrand. In de nacht van zondag op maandag ging op het Kanunnikesven een Mini Cooper in vlammen op.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Een Porsche, die op dezelfde oprit stond, was overgoten met brandbare vloeistof. De auto werd door de brandweer afgespoten om verdere schade te voorkomen.



De politie doet onderzoek naar de brand en vraagt getuigen zich te melden. Ook wordt gezocht naar eventuele camerabeelden in de omgeving.

De regio Eindhoven heeft de laatste maanden vaker last gehad van autobranden. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de branden bestaat.