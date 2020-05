Bij werkzaamheden in een appartement aan de IR Kalffstraat in Strijp-S is zondagmiddag een brand ontstaan. Er raakte niemand gewond.

Tijdens de werkzaamheden werden er afdekplaatjes van stopcontacten op een elektrisch fornuis gelegd. Omdat het fornuis aan stond, vatten de plaatsjes vlam, waardoor er een dikke zwarte rook ontstond.

Meerdere brandweerwagens en de politie waren aanwezig. De brandweer moest de deur forceren om te kunnen blussen. Er was niemand in het pand aanwezig tijdens de brand. De schade in het appartement is groot.