Het aantal huishoudens dat in 2019 moest gebruikmaken van de Voedselbank Eindhoven is vorig jaar gestegen met ruim 13 procent.

In 2019 ontving de organisatie een gemeentesubsidie van 76.000 euro en deelde voor 950.000 euro aan voedsel uit. Ook verleende Voedselbank Eindhoven logistieke steun aan de kleinere voedselbanken in buurgemeenten.

In 2018 was er ook al een groei van aantal huishoudens dat bij de voedselbank kwam. Het ging toen om een groei van 18 procent.



Bij de Voedselbank Eindhoven zetten in totaal 130 vrijwilligers zich in voor hun stadsgenoten.