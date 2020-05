Een politieman is zaterdagavond door een verdachte in zijn been gebeten na een aanhouding in een woning in Gemert.

De politie kwam rond 22.30 uur ter plaatse nadat de veertigjarige verdachte in de woning vernielingen had aangericht en de bewoners had mishandeld.

Tijdens de aanhouding verzette de man zich hevig en probeerde hij de agenten te bijten en te bespugen. Tijdens de rit naar het politiebureau zag de Tilburger alsnog kans zijn tanden in een been van een politieman te zetten.

De verdachte zit voorlopig vast.