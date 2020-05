De gemeente Eindhoven wil dat de in totaal 268.000 stadspassen nog dit jaar verdwijnen. In plaats daarvan komen er verschillende nieuwe passen.

In het raadsvoorstel staat dat de stadspas per 1 januari 2021 wordt afgeschaft. De gemeenteraad moet het voorstel nog wel goedkeuren.



De stadspas wordt gebruikt voor ondergrondse afvalcontainers, milieustraten, zwembaden, toegang tot gemeentelijke gebouwen en parkeren in de stad. Het stadsbestuur wil dat er vanaf 1 januari 2021 een aparte sportpas, medewerkerspas en afvalpas komt.

Om gebruik te kunnen maken van het stadsparkeren, wil het stadsbestuur dat inwoners een speciale app gaan installeren.



Afvalverwerkingsbedrijf Cure heeft aangegeven dat de stadspas niet past bij de aanpassingen die op dit moment noodzakelijk zijn in de bedrijfsvoering. Als het aan het stadsbestuur ligt voert Cure de nieuwe afvalpas zelf in en draait het Eindhovense afvalverwerkingsbedrijf ook voor de kosten op.