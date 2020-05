De nieuwe city hosts in de binnenstad van Eindhoven zijn zaterdag begonnen met hun functie. Ze wijzen voorbijgangers op de coronamaatregelen die in de stad gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het wordt weer langzaam wat drukker in de binnenstad van Eindhoven en de winkels openen hun deuren weer. Dat was voor de gemeente een reden om city hosts in te zetten voor de veiligheid van het winkelend publiek.

De city hosts spreken mensen aan als ze zich niet aan de nieuwe maatregelen van de binnenstad houden. Zo staan er pijlen aangebracht op de vloer om ervoor te zorgen dat iedereen aan de juiste kant van de straat loopt.



Burgemeester John Jorritsma en wethouder Monique List hebben de nieuwe city hosts zaterdagochtend welkom geheten in de stad. "Het is nog steeds de verantwoordelijkheid van mensen zelf om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en om drukte te vermijden", zegt List.

"Maar de city hosts gaan mensen er wel op attenderen." Naast de city hosts wordt er ook op camerabeelden gekeken of iedereen zich netjes aan de regels houdt tijdens de coronacrisis.

De city hosts werken op vrijwillige basis. Ze worden geleverd door retail- en horecaondernemers. Ook vrijwilligers van PSV leveren een bijdrage.