De gemeente Eindhoven gaat volgende week drie groeneilanden in het Eindhovensch Kanaal tussen het havenhoofd en de brug in de Tongelresestraat plaatsen.

De drie eilanden hebben een totale oppervlakte van 120 vierkante meter en moeten een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de leefomgeving van vissen en kleinere dieren. Ze helpen bijvoorbeeld bij het tegengaan van blauwalg.

De constructies van de eilanden bestaan uit een frame van roestvrij staal en kunststof met daarin kokossubstraat waarop de planten groeien. De eilanden zijn verankerd aan de bodem en liggen 1,5 meter van de kade, zodat het vuil in het kanaal eromheen kan drijven.

"Met het plaatsen van de drijvende groeneilanden in het kanaal vergroten we de leefbaarheid van de stad, zowel voor mensen als voor dieren. Een goede stap in de vergroening van Eindhoven", aldus wethouder Rik Thijs.