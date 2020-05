Het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant wil meewerken aan de verbetering van de bereikbaarheid van de Brainportregio. Hoe dat precies moet gebeuren, is aan de betrokken gemeenten.

Dat zei Christophe van der Maat, beoogd gedeputeerde van financiën en mobiliteit, donderdag op de persconferentie waarin het bestuursakkoord voor de provincie Noord-Brabant wordt gepresenteerd.



Daarmee legt de provincie de bal bij de gemeenten. "Wie in het coalitieakkoord gaat zoeken naar standpunten over de ruit, zal niks vinden", zei Van der Maat. "Het mobiliteitsvraagstuk is iets waar de betrokken gemeenten het beste zicht op hebben. Hoe we de mobiliteit van de Brainportregio moeten verbeteren, is dus aan de gemeentes Eindhoven, Helmond, Nuenen en Son en Breugel."



Wel is het nieuwe provinciebestuur van mening dat de bereikbaarheid, ook voor automobilisten, beter moet. "Het is niet de vraag óf er meer ruimte komt voor de auto in de regio, maar waar die komt. Maar waar die ruimte wordt vrijgemaakt, moet er wel voldoende draagvlak zijn. Het is dus aan de betrokken gemeenten om een goed plan te presenteren. Wanneer dat gebeurt staan wij klaar om die projecten te realiseren", aldus Van der Maat.