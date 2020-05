Oud-raadslid in Eindhoven Tom van den Nieuwenhuijzen is donderdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

In het landelijke parlement gaat Van den Nieuwenhuijzen zich bezighouden met defensie en ontwikkelingssamenwerking.



Van den Nieuwenhuijzen was tussen 2010 en 2016 raadslid in Eindhoven. In 2013 werd hij verkozen tot raadslid van het jaar. Na die periode maakte hij de overstap naar Son en Breugel, waar hij zo'n drie jaar wethouder was.



De oppositiefractie van GroenLinks in de Tweede Kamer telt veertien zetels. Daarmee is het de vijfde partij in het parlement.