De politie heeft donderdagmiddag een inval gedaan aan een drugspand aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Het pand, waar meerdere wietplanten werden gevonden, is ontruimd.

Omwonenden hadden al twee jaar lang het idee dat er in het pand hennep verbouwd werd. Nadat het huis verkocht was, bleven de rolluiken stelselmatig omlaag.



Woensdag vloog er een marechausseehelikopter over de buurt. Of die vlucht de aanleiding heeft gevormd voor de inval is onbekend. De politie doet onderzoek.