Een jonge fietser is donderdag rond 11.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Genovevalaan bij Winkelcentrum Woensel. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte, is aangehouden.

In een tijdsbestek van tien minuten waren de hulpdiensten aanwezig en kon het slachtoffer naar het ziekenhuis worden gebracht. Over de aard van haar verwondingen is nog niks bekend.



Het ongeluk werd veroorzaakt door de automobilist die de verkeerslichten bij de oversteekplaats over het hoofd zag. De bestuurder van de auto is daarom aangehouden als verdachte. De bijrijder is, net als enkele omstanders, gehoord als getuige.



De Genovevalaan was in de richting van het Catharina Ziekenhuis afgesloten. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.