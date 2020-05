De tunnel onder de Anthony Fokkerweg in Eindhoven, die over het Beatrixkanaal ligt, wordt de komende weken voorzien van een graffitikunstwerk, meldt de gemeente donderdagochtend.

Het kunstwerk maakt deel uit van het project Overbruggen van Johan Moorman. Het project bestaat uit zes grote en zeven kleinere projecten in Eindhoven. De bedoeling is dat Moorman aan de hand van kunst laten zien wat er achter de deuren van de hightechbedrijven in de regio gebeurt. Zo ontwierp hij de muurschildering die aan beide kanten van het Beatrixkanaal te zien zal zijn.

Voor de gemeente is het een manier om de samenwerking tussen de creatieve industrie en de productiebedrijven te stimuleren en om de hightechindustrie meer bij de stad te betrekken.

Daarnaast laat de gemeente weten dat het beschilderen en beplakken van de tunnels het beton beschermt. Ook heeft het een functie bij het tegengaan van bekladding en vandalisme. Daarmee draagt het volgens de gemeente bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid van de stad.

Behalve de tunnel onder de Anthony Fokkerweg, wordt ook de fietstunnel aan de Spottersweg onder handen genomen. Gedurende het aanbrengen van het kunstwerk, is de tunnel vanaf maandag afgesloten. Dit duurt waarschijnlijk tot 15 mei. Fietsers worden gedurende de afzetting omgeleid.