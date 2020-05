Een 32-jarige man uit Eindhoven is woensdag door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 dagen waarvan 14 voorwaardelijk voor de mishandeling van een agent.

De Eindhovenaar ging eind april tekeer toen hij vanuit zijn auto een politiewagen door rood zag rijden, niet wetende dat daar een goede reden voor was.

Toen automobilist tot stoppen werd gedwongen en hij zijn rijbewijs moest laten zien, weigerde hij dat te doen. Naar eigen zeggen uit vrees voor besmetting met het coronavirus.

Nadat de man een bekeuring had gekregen, stapte hij uit zijn auto en ontstond er een opstootje. Daarbij sloeg hij de agent hard in zijn gezicht. De klap had een gekneusde kaak en schade aan het gebit tot gevolg. Ondanks hevig verzet werd de man vervolgens gearresteerd.

De verdachte hoeft niet terug de cel in, omdat hij al elf dagen in voorarrest heeft gezeten. Wel moet hij de agent mogelijk een schadevergoeding betalen. De civiele rechter moet zich hierover buigen.