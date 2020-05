De brandweer heeft woensdagochtend op een industrieterrein aan de Luchthavenweg in Eindhoven een loods opengebroken om een brandende aanhangwagen te verwijderen.

De aanhanger was met onder meer een gasbarbecue beladen. De brandweer vermoedt dat de barbecue de oorzaak is van de brand, hoewel dat niet zeker is.

De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling.

De Luchthavenweg is tijdelijk afgesloten geweest.