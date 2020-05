De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een dertigjarige vrouw uit Eindhoven aangehouden voor het mishandelen van een man in Wouwse Plantage.

De politie kreeg even na 1.00 uur een melding van een conflict in een woning in de Paul Emsensstraat. Bij aankomst troffen agenten een 32-jarige lichtgewonde man en de eveneens gewonde verdachte aan. De politie besloot de vrouw aan te houden voor mishandeling.

Bij haar arrestatie verzette de vrouw zich hevig. Zo spuugde ze naar de agenten en beet ze ook een politieambtenaar in zijn hand.

Volgens de politie zijn de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. Er is niets bekendgemaakt over de oorzaak van de ruzie.