In de Eindhovense wijk Acht zijn verschillende straatnamen naar verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog vernoemd. Ook is er nu een algemene Verzetsheldenlaan.

Het gaat om mensen die hun verzet met de dood hebben moeten bekopen. De 25 verzetshelden waren afkomstig uit het hele land, maar er zitten ook enkele Eindhovenaren tussen.

Een van hen was Gerrit den Braber. Hij was politieagent in Eindhoven en voerde opdrachten uit van de Partizanen Afdeling Nederland. Op 17 september 1944, een dag voor de bevrijding van Eindhoven, werd hij in Woensel doodgeschoten.