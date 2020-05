Na een ongekende piek van uitvaarten in de regio, is het nu weer wat rustiger in de uitvaartbranche. Dat zegt Edzo Doeve, bestuursvoorzitter van het Eindhovense uitvaartbedrijf DELA.

DELA maakte de afgelopen weken met de enorme sterftepiek als gevolg van het coronavirus een uitzonderlijk drukke periode mee. Voor het eerst in de geschiedenis van het uitvaartbedrijf waren er uitvaarten tijdens Pasen.

De storm is enigszins gaan liggen. "Het is weer betrekkelijk rustig. Het is nog steeds drukker dan wat we normaal gewend zijn hier in Brabant, maar in vergelijking met twee tot drie weken geleden is het een stuk rustiger", reageert Doeve.

Landelijk zag DELA de afgelopen periode een verdubbeling van het aantal uitvaarten, van zo'n 80 in normale tijden naar 175. In de Brabantse regio's ging het zelfs om een verdriedubbeling.

Verdriedubbeling van aantal uitvaarten in Brabant

"We opereren landelijk, en konden in Brabant zorgen voor achtervang, met medewerkers uit andere delen van het land. Ook hebben we goede mensen die de voorspellingen van het RIVM nauwkeurig bijhouden. We konden ons dus voorbereiden."

DELA verzorgt ongeveer een derde van alle uitvaarten in Nederland. Volgens Doeve zijn het zware tijden voor het personeel en nabestaanden. Uitvaarten moesten korter en soberder gehouden worden. Nabestaanden konden soms niet goed afscheid nemen van hun dierbaren.

