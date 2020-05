Een derde verdachte van veertien jaar oud is zondagmiddag aangehouden voor de woningoverval die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd gepleegd op de Maastrichtseweg in Valkenswaard.

De veertienjarige verdachte uit Valkenswaard werd zondagmiddag in zijn woning aangehouden, meldt de politie maandag. Eerder werden er al een 22-jarige man uit Helmond en een 18-jarige man uit Valkenswaard aangehouden. De drie verdachten zitten momenteel vast voor onderzoek.

De woningoverval vond rond middernacht plaats. Bij de overval werd de bewoner van het huis gestoken door de verdachten, waardoor hij ernstig gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Later die nacht konden twee verdachten door de politie worden aangehouden.