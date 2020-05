De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) heeft een beurs gekregen voor het opzetten van een online platform om met 3D-scans van botten de bijwerkingen van medicijnen te onderzoeken. Het platform moet ervoor zorgen dat er minder dierproeven voor medicijnonderzoek nodig zijn.

Het is bedoeling dat het platform testresultaten oplevert die even nauwkeurig zijn als de resultaten die experimenten met dieren opleveren. Zo kan het platform het aantal dierproeven verminderen.

Onderzoek naar medicijnen is een langdurig proces. Deel van dat proces is het onderzoeken hoe botstructuren worden aangetast door een bepaald medicijn. De verwachting is dat dit met 3D-modellen veel beter zal gaan dan met de huidige tweedimensionale modellen.

Het platform moet dus naast het verminderen van dierproeven ook de kwaliteit van het onderzoek naar medicijnen verbeteren. Door kunstmatig gekweekte botten met speciale apparatuur te scannen, kunnen ze nauwkeurig onderzocht worden.

De universiteit krijgt 150.000 euro subsidie om het platform te ontwikkelen.