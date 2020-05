De politie heeft zaterdag tijdens een verkeerscontrole in Eindhoven een man aangehouden voor het bezitten van verboden wapens.

De man, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, had in zijn kofferbak een honkbalknuppel liggen.

Ook lag er nog een ploertendoder, een afgeleide van een gummiknuppel, onder een stoel.

De man is naar het politiebureau gebracht voor verder verhoor.