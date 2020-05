Een bestelbus aan de Groot-Bijgaardenlaan in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand. Het is de tweede autobrand in twee dagen in Eindhoven.

De hulpdiensten kregen rond 5.50 uur een melding van de brand. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig uitbrandde.

Zaterdag brandde een geparkeerde auto aan de Pinkstraat uit. Ook toen hield de politie rekening met brandstichting.

De agenten doen nog onderzoek naar de branden.