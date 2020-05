Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een woningoverval aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Twee verdachten zijn aangehouden.

De buurman van het slachtoffer werd even na middernacht opgeschrikt door hulpgeroep en zag drie mannen wegrennen. Hij snelde naar het slachtoffer, die meerdere keren was gestoken en naar het ziekenhuis is gebracht.



De politie ging in de buurt op zoek naar de daders en trof bij de bushalte aan de Merendreef twee mannen aan die zich verdacht gedroegen. Het gaat om een 22-jarige man uit Helmond en een achttienjarige inwoner van Valkenswaard. Beide verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder verhoor.



De politie is nog op zoek naar de derde verdachte en onderzoekt waarom het slachtoffer is overvallen.