De VVV heeft een nieuw informatiepunt voor toeristen geopend in de hal van NS-station Eindhoven Centraal.

Voorheen konden bezoekers terecht bij een filiaal voor het station, maar na twaalf jaar was het huurcontract afgelopen en moest het VVV-kantoor plaatsmaken voor District-E.

Daarop is een nieuwe locatie geopend in het station waar toeristen terechtkunnen voor informatie over Eindhoven.

Het is de bedoeling dat het voormalige VVV-kantoor wordt gesloopt. Op die plaats worden drie hoge torens gebouwd met daarin publieksfuncties en woningen.