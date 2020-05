De gemeente Eindhoven wil maatschappelijke instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport, financieel gaan ondersteunen.

Omdat veel organisaties in deze sectoren hun belangrijkste bezigheden niet kunnen uitvoeren vanwege de coronacris, dreigen er veel in de financiële problemen te komen of zelfs om te vallen. Om dat te voorkomen wil de gemeente een helpende hand bieden.

De hulp is bedoeld voor organisaties die zelf geen winst hoeven te maken. Daarom laat de gemeente weten dat het geld dat wordt uitgekeerd, niet terugbetaald hoeft te worden. Het fonds is daarbij bedoeld als aanvulling op regelingen die de landelijke overheid zal treffen.



Aan welke voorwaarden organisaties moeten voldoen, om aanspraak te maken op het geld, is nog niet bekend. Dat besluit wordt de komende weken genomen, zodat organisaties half mei aanvragen kunnen insturen. De gemeente laat weten dat waarschijnlijk niet alle organisaties aanspraak zullen kunnen maken op het geld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.