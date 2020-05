De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag de eigenaar van een horecagelegenheid in de Eindhovense wijk Woensel aangehouden omdat hij zich niet had gehouden aan de landelijke coronamaatregelen door zijn café te openen. Daarnaast zijn veertien aanwezigen beboet.

De politie kreeg die nacht een melding van samenscholing in het café. Omdat er duidelijke regels zijn tegen groepsvorming en omdat de horeca verplicht gesloten moet zijn, besloot de politie in de grijpen.

Het café was van buitenaf goed afgesloten, waardoor het de politie heel wat moeite kostte om de binnenplaats te bereiken. Binnen werd de eigenaar aangehouden aan werden veertien aanwezigen beboet voor samenscholing.

