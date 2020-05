De markten in Noord-Brabant zijn binnenkort weer toegestaan om andere producten dan etenswaren te verkopen. Dat hebben de drie Brabantse veiligheidsregio's donderdag besloten.

De verkoop van non-foodproducten is weer toegestaan, mits de marktkooplui zich houden aan de geldende afstandsregels en hygiënevoorschriften. Dat dit de laatste weken goed verlopen is, heeft aan het besluit van de veiligheidsregio's bijgedragen.

De markten met non-foodkramen zijn in de meeste Brabantse plaatsen vanaf 1 mei weer te bezoeken. In Eindhoven is het nog onduidelijk wanneer dit het geval zal zijn. De gemeente zegt bezig te zijn met de praktische uitwerking van de RIVM-richtlijnen waaraan voldaan moet worden. Gemeente en marktkooplui zeggen hun best te doen om de non-foodmarkten zo snel mogelijk te kunnen openen.

