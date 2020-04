Een automobilist is donderdagavond een schuur bij een woning op de Buyaard binnengereden. De ravage is groot, maar er raakte niemand gewond.

De auto stond na het incident zeker twee meter binnen. Er is een enorm gat ontstaan in de muur. De chauffeur kon de wagen daarna weer uit de schuur rijden. Ambulancemedewerkers hebben hem voor de zekerheid gecontroleerd.



De politie heeft de auto meegenomen. Het onderzoek naar het voertuig volgt vrijdag. Corporatie Woonbedrijf is ter plekke om de bewoner op te vangen.