Verschillende partijen binnen Brainport Eindhoven slaan de handen ineen om een noodfonds op te richten. Daarmee moet voorkomen worden dat veelbelovende start-ups door de coronacrisis omvallen.

Het fonds is bedoeld voor start-ups die minder dan zes jaar bestaan en personeel in dienst hebben. Het bedrag van het noodfonds is 1 miljoen euro om te beginnen. De gemeente Eindhoven staat garant voor het bedrag.



Wethouder economie Stijn Steenbakkers is zeer te spreken over het fonds. "Het werd al snel duidelijk dat met de landelijke regelingen veel start-ups tussen wal en schip zouden belanden. Voor deze regio is dat een enorm gevaar. Als veel veelbelovende, kleine start-ups moeten stoppen dan krijgen we daar later problemen mee."



Bij het noodfonds kunnen bedrijven aankloppen voor een lening tussen de 15.000 euro en 30.000 euro. "Daarmee moeten veel bedrijfjes het drie à vier maanden mee zien te redden. We verwachten zo'n veertig tot vijftig start-ups met een lening te kunnen helpen", vervolgt Steenbakkers.



"Toen het probleem duidelijk werd, zijn we gaan rondbellen om te kijken of er partijen waren die samen met de gemeente iets wilden doen voor de start-ups. Daarna zijn er heel snel een hoop partijen, van publieke partijen, tot onderwijsinstellingen en private bedrijven bij elkaar gekomen. We hebben dit samen geregeld. Daar ben ik erg trots op", aldus Steenbakkers.

Het noodfonds wordt gevormd door onder meer Brainport Development, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rabobank, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, ASML en Philips.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.