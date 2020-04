Het Eindhovense technologiebedrijf NXP heeft fruitdozen uitgedeeld aan vierduizend medewerkers van zorggroepen Vitalis en Archipel. Het bedrijf wil daarmee het personeel steunen tijdens de coronacrisis.

"De zorg vangt in deze tijd enorm veel klappen op. Het leek ons een mooi gebaar om het personeel van verpleeghuizen, dat in deze tijd ook veel voor zijn kiezen krijgt, op deze manier een hart onder de riem te steken", zegt een woordvoerder.



Met de fruitdozen is overigens niet alleen het zorgpersoneel geholpen. "Om het mes aan twee kanten te laten snijden, wilden we tegelijk van de kans gebruikmaken om de lokale middenstand te helpen. We hebben het bedrijf dat onze bedrijfscatering doet daarom gevraagd of ze ons ook hiermee wilde helpen."



Volgens de woordvoerder werden de dozen met enthousiasme ontvangen door het zorgpersoneel. NXP doneerde eerder al tientallen laptops aan leerlingen die nu thuis moeten studeren.

