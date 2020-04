Een 62-jarige man die op 20 maart een vrouw in haar nek en gezicht hoestte, heeft twee weken gevangenisstraf gekregen, meldt rechtbank Oost-Brabant.

De verdachte kreeg onenigheid met een jonge vrouw bij een ijssalon. Het conflict ontstond toen de verdachte de 1,5 meterregel brak. De vrouw vroeg hem afstand te houden en stapte naar achter, waarop de man opnieuw dichterbij kwam en in haar nek en gezicht hoestte.

Door de ernstige gevolgen die het virus kan hebben op de gezondheid, oordeelt de politierechter dat dit onder dreiging met zware mishandeling valt.

Hoewel de dader het woord 'corona' niet heeft gebruikt, was het duidelijk dat hij hierop doelde. Wat volgens de rechter ook meetelt, is dat het slachtoffer lange tijd in onzekerheid heeft gezeten. Daarnaast vreesde haar ernstig zieke moeder ook voor besmetting.

De dader bleek door persoonlijke problemen minder toerekeningsvatbaar. Ook gaf de man aan oprecht spijt te hebben van zijn gedrag.

