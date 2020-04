Topkoks uit de regio Eindhoven zullen de komende weken gezamenlijk iedere dag maaltijden maken voor zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen in Eindhoven.

De koks maken in totaal driehonderd maaltijden per dag. Daarmee willen ze het personeel van de Vitalis WoonZorg Groep en het Catharina Ziekenhuis een handje helpen.

"We doen dit omdat we op deze manier iets terug kunnen doen voor de samenleving", zegt Simon de Wit van restaurant Oriental Green House in Eindhoven. "Toen de coronacrisis losbarstte wilde iedereen meteen helpen en iets doen maar ik ziet dat nu een beetje afnemen. Ik denk dat het nu juist belangrijk is dat je elkaar ondersteunt."

De Wit zette het project samen met Gerard Wollerich van restaurant Wollerich in Sint-Oederode op. "We waren geïnspireerd door een collega van me uit 's-Hertogenbosch die dit voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft gedaan", aldus De Wit.

Binnen hun eigen netwerk hebben de initiatiefnemers 25.000 euro opgehaald. Dat is voldoende om twee weken lang op werkdagen gerechten aan zorgpersoneel te kunnen geven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.