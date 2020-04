Een automobilist is woensdagmiddag overleden door een ongeval op de Eindhovensedijk. De man reed met volle snelheid tegen een boom op de weg tussen Eindhoven en Oirschot.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder de macht over het stuur heeft kunnen verliezen. Er was verder niemand betrokken bij het ongeluk.

De politie verricht nog onderzoek naar het incident. De weg is op dit moment in beide richtingen afgesloten.