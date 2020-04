De SP in Eindhoven wil dat de huren dit jaar niet per 1 juli worden verhoogd, laat de partij woensdag weten. Volgens de SP maakt de coronacrisis het belang van betaalbare woningen eens te meer duidelijk.

Volgens de partij had vorig jaar ongeveer de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur.



Door de schade voor de gezondheid en economie die de coronacrisis met zich meebrengt, zouden nu relatief nog meer huurders in financiële problemen komen. De SP wil de de huren in zowel de sociale sector als de vrije sector bevriezen.

