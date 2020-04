Een vrouw is dinsdagavond bekneld geraakt toen de auto waarin ze zat in botsing kwam met een stoplicht op de Marconilaan in Eindhoven.

Door de botsing kwam de bijrijder van de auto vast te zitten in het voertuig. Om het slachtoffer te bevrijden moest de brandweer de auto openknippen. De vrouw is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het ongeval zorgde voor het nodige bekijks. Aan beide kanten van de weg schoolden omstanders massaal samen waardoor ze de coronamaatregelen negeerden. De politie moest een extra eenheid inzetten om de omstanders naar huis te sturen.

