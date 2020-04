De herdenkingsceremonie op 4 mei in Waalre gaat dit jaar ondanks de coronamaatregelen door, maar is alleen vanaf huis te volgen.

De toespraak van burgemeester Jan Brenninkmeijer wordt live uitgezonden via de Facebook-pagina van de gemeente. Dat gebeurt vanaf 19.45 uur. Twee trompettisten blazen vanaf de kerktorens in Aalst en Waalre-dorp het taptoe-signaal.



De herdenking in Waalre is een van de oudste herdenkingen van ons land en ook de enige provinciale herdenking in Nederland.