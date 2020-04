Eindhovense chipfabrikant NXP verwacht in het tweede kwartaal als gevolg van de coronacrisis een verlies van 115 tot 237 miljoen dollar (106 tot 218 miljoen euro) te lijden. De omzet kan tot ruim 20 procent lager uitvallen dan in dezelfde periode in 2019.

NXP levert chips voor de auto-industrie, maar die fabrieken liggen vanwege de coronacrisis stil.

In de eerste drie maanden van dit jaar bleef de omzetdaling in vergelijking met een jaar eerder beperkt tot 3 procent.

