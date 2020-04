Een automobilist is zondagavond na een eenzijdig verkeersongeval aangehouden. De bestuurder was op de vlucht geslagen nadat hij tegen een verkeersportaal op de Heistraat in Veldhoven was gereden.

Na een zoekactie van de politie is de bestuurder al snel in de buurt aangehouden. De man is onder begeleiding van de politie met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De verdachte zal daarna naar het politiebureau gaan voor verhoor. Ook zal een bloedproef worden afgenomen.



Het is nog onduidelijk hoe het verkeersongeval kon gebeuren. De politie doet onderzoek.