De Eindhovense politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een gestolen Mercedes Vito gevuld met gestolen goederen van een bedrijf uit Woensel gevonden. In het voertuig lagen diverse inbrekerswerktuigen.

De politie merkte de gestolen Mercedes op toen ze over de Heerbaan in Tongelre reden. "Onze aandacht viel op een Mercedes Vito die ons tegemoet kwam gereden met groot licht aan. Hierop besloten wij ons dienstvoertuig te keren om de bestuurder een stopteken te geven", meldt de politie.

"Echter besloot de bestuurder hier niet aan mee te werken waardoor er een achtervolging begon. Op een gegeven moment ging vanaf de Hattingastraat de achtervolging te voet verder in de brandgangen tussen de woningen. Hier hebben we de verdachte aan kunnen houden." De verdachte werd ingesloten op de Mathildelaan.



Na onderzoek van de recherche zaterdag bleek dat de goederen van diefstal afkomstig zijn van een bedrijf uit Woensel. "Hier is aangifte van gedaan. De verdachte zit nog steeds vast en het onderzoek is nog in volle gang."



De bestuurder bleek te rijden met valse kentekenplaten op de Mercedes. Het voertuig stond niet meer geregistreerd en had al uitgevoerd moeten zijn naar het buitenland. Ook vond de politie diverse inbrekerswerktuigen zoals handschoenen, gebogen schroevendraaiers, zaklampen en slijptollen.