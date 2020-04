Bij UPS aan de Achtseweg Noord in Eindhoven is zondagochtend een grote brand uitgebroken. Het dak van het gebouw heeft flinke schade opgelopen. In het gebouw is vooral sprake van rookschade.

De brand was rond 05.30 uur onder controle. Volgens de brandweer gaat het om een uitslaande brand. Niemand raakte hierbij gewond.



De brandweer heeft drie tankautospuiten en twee hoogwerkers ingezet om de brand onder controle te krijgen. Stichting Salvage, gespecialiseerd om na een brand hulp aan gedupeerden te verlenen, is ingeschakeld om schadebeperkende maatregelen te nemen samen met UPS.